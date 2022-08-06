حذرت وزارة الصحة من التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ لما تسببه من مخاطر على الصحة.

مخاطر التعرض لأشعر الشمس:

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن التعرض للشمس يؤدي إلى عدد من المخاطر منها:

ـ خطورة الإصابة بسرطان الجلد.

ـ مشاكل بالعين؛ مثل: المياه البيضاء.

ـ الإجهاد الحراري.

ـ ظهور التجاعيد والتصبغات الجلدية.

ـ التعرض للحروق.

ـ جفاف البشرة.

الوقاية من أشعة الشمس:

وأشارت إلى أن طرق الوقاية تتمثل في:

ـ استخدام واقي الشمس.

ـ البقاء في الظل ما بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.

ـ تغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.

ـ ارتداء النظارة الشمسية.

ـ ارتداء ملابس قطنية طويلة تقي من الشمس.

ـ أخذ الاحتياج اليومي من السوائل.