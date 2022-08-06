حذرت وزارة الصحة من التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ لما تسببه من مخاطر على الصحة.
مخاطر التعرض لأشعر الشمس:
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن التعرض للشمس يؤدي إلى عدد من المخاطر منها:
ـ خطورة الإصابة بسرطان الجلد.
ـ مشاكل بالعين؛ مثل: المياه البيضاء.
ـ الإجهاد الحراري.
ـ ظهور التجاعيد والتصبغات الجلدية.
ـ التعرض للحروق.
ـ جفاف البشرة.
الوقاية من أشعة الشمس:
وأشارت إلى أن طرق الوقاية تتمثل في:
ـ استخدام واقي الشمس.
ـ البقاء في الظل ما بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.
ـ تغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.
ـ ارتداء النظارة الشمسية.
ـ ارتداء ملابس قطنية طويلة تقي من الشمس.
ـ أخذ الاحتياج اليومي من السوائل.
اترك تعليقاً