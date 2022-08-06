حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من موجات الحزن العميق؛ لما لها من تأثير سلبي على صحة القلب.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “الحُزن عِبءٌ ثقيلٌ على القلب حيث إنّه: يرفع الضغط، ويرفع نبضات القلب، ويزيد من تركيز عوامل تخثر الدم، ويرفع الكورتيزول، ويقلل كفاءة النوم”.

الجلطات وسيولة الدم

وفي وقت سابق؛ قدم ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، معلومة مهمة بشأن علاقة سيولة الدم بجلطات القلب.

وأوضح النمر أن نقص سيولة الدم من الأسباب النادرة لجلطات القلب، وليست من الأسباب الشائعة كما يعتقد البعض!

خطر النزيف

وأضاف النمر: “لمن يتناولون الأسبرين: الأفضل ألا يتعدى استهلاكك من الزنجبيل 1 جرام يوميًّا؛ لأنه يؤدي مع الأسبرين إلى احتمالية زيادة سيولة الدم وبالتالي النزيف”.

وأردف: “هل تكثر الجلطات في الشتاء بسبب قلة شرب الماء؟ الإجابة نعم تكثر في الشتاء، لكن ليس بسبب قلة شرب الماء، وإنما بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي”.