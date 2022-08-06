قدمت وزارة الصحة، عددًا من الخطوات والنصائح بشأن تحسين الحالة النفسية للأبناء في المنزل، مؤكدة أن حصص المدرسة للتعليم فيما تكون حصص المنزل للصحة.

نصائح لتعزيز الحالة النفسية

وقالت الصحة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، “لتعزيز الحالة النفسية لابنك، وتجنب القلق افعل التالي: “اقض مدة زمنية للحوار معه، شاركه في حل ما يصعب عليه، تفهم الصعوبات التي يواجهها وكن عونًا له”.

وأضافت الصحة أنه يراعى تشجيع الابن على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع أصدقائه، فضلًا عن اكتشاف مواطن القوة والضعف والتوسع في تعزيزها أو إصلاحها، بالإضافة إلى الحرص على غرس التفكير الإيجابي له.

التشجيع على بناء علاقات اجتماعية

وفي وقت سابق، قدم مستشفى الملك سلمان بالرياض، عددًا من النصائح بشأن تحسين الحالة النفسية للأبناء في المنزل.

وأشار إلى أهمية قضاء مدة زمنية للحوار مع الابن من قبل الوالدين، ومشاركته في ما يصعب عليه.

ولفتت إلى أهمية تشجيع الأبناء على بناء علاقات اجتماعية جيدة والتواصل مع الأصدقاء، وغرس التفكير الإيجابي له.

ووجهت بأهمية تفهم الصعوبات التي يواجهها الابن وإعانته على تجاوزها، واكتشاف مواطن الضعف والقوة لديه ومعاونته على تعزيزها أو إصلاحها.