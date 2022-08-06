كشفت وزارة الصحة، عن 6 نصائح بسيطة على كل من الوالدين فعلها مع جلوس أولادهما فترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والحاسب الآلي.

نصائح للتعامل مع جلوس الأبناء أمام الشاشات:

وذكرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة” في إنفوجراف صادر عنها، عدة نصائح للأب وللأم في حال جلوس أولادهما فترات طويلة أمام الشاشات وهي:

1- تعليم الأبناء طريقة استخدام الإنترنت بأمان.

2- وضع قواعد لمشاهدة الشاشات.

3- تفعيل خصائص الرقابة الأبوية.

4- الاشتراك في برامج الرياضة، الطهي، القراءة، الفنون والألعاب الذكية.

5- التشجيع على الطعام الصحي.

6- الحفاظ على عادات النوم الصحية.

خطوات التعامل مع الشاشات:

كما لفتت المنصة، في وقت سابق، إلى خطوات تعامل الأشخاص مع الشاشات خاصة شاشة اللعبة وهي ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الإضاءة الساطعة وتوهجها على العين، الحد من استخدام الشاشات قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات.

ويراعى أيضًا إبعاد الشاشة على بعد ذراع عن العين، تقليل سطوع الشاشة لتجنب إجهاد العين، والمحافظة على نظافة الشاشة.