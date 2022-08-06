يقدم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية 6 نصائح للوالدين مع قرب العودة للمدارس.

6 نصائح للوالدين

وقال المركز، في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، إنه يراعى للوالدين إخبار الطفل عن أي تغيرات قد تطرأ مع العام الدراسي الجديد كالانتقال إلى مدرسة أخرى.

ونصح الوالدين أيَضًا بالتخلص من عادات العطلة الصيفية السلبية كالسهر وتناول الطعام غير الصحي، فضلًا عن تهيئة الطفل لأجواء الدراسة والقيام بالنشاطات التعليمية الممتعة أو قراءة كتاب.

كما دعا المركز الوالدين إلى التقليل من الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشات التلفاز أو الكمبيوتر أو الهاتف، وبدء شراء حاجيات المدرسة من «قرطاسية» ومستلزمات المدرسة الأخرى حتى لا يتم الاضطرار إلى شرائها في آخر لحظة.

وناشد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الأسر عدم الشعور بالهلع تجاه بداية المدرسة والتفاؤل نحو التغيرات المفاجئة.

عودة الطلاب الأحد

من المقرر أن يعود الطلاب إلى الدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، يوم الأحد المقبل الموافق 1 صفر، حسبما حددت وزارة التعليم في التقويم الدراسي الجديد لعام 1444.