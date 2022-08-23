تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها المقدمة على أبواب المسجد الحرام، من خلال وكالة الرئاسة العامة للخدمات والوقاية البيئية ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، حيث جندت الإدارة أكثر من (600) موظف على 210 أبواب بالمسجد الحرام.

تسهيل عملية التنقل:

وقال مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد المالكي: إن الإدارة تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام، حيث خصصت مداخل لتسهيل عملية تنقل مستفيدي خدمة العربات من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق مدخل الشبيكة، ومدخل جسر أجياد الداخلي، والسلم الكهربائي لباب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية، وكذلك المسعى الدور الأول لعربات السعي فقط، ويمكن الوصول إليه عن طريق سلالم الأرقم باب (16).

أسماء وأرقام البوابات:

وأضاف المالكي أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات من دخول الحرم، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان، وتم التأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة.

واختتم المالكي تصريحه بأن هذه الخدمات بمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أجواء آمنة مطمئنة للزوار والمعتمرين.