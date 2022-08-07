حذرت مدينة الملك سعود الطبية من التعرض لحساسية الفول السوداني، وبيّنت أهم أعراضها.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يمكن أن يسبب تناول الفول السوداني حساسية شديدة لدى بعض الأشخاص، وقد تحدث الحساسية بشكل غير متوقع، وحتى الكميات البسيطة جدًّا قد تتسبب في ظهور أعراض الحساسية”.

أعراض حساسية الفول السوداني:

وأشارت إلى أن أهم أعراض حساسية الفول السوداني تتمثل في:

ـ طفح جلدي.

ـ تورم الوجه.

ـ تقلصات وغثيان وقيء.

ـ صعوبة البلع.

ـ الشعور بالتعب.

ـ تنميل في الفم.

ـ صعوبة التنفس.

كما لفتت إلى أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، بحسب نسبة التحسس.

سبل الوقاية من الطفح الجلدي:

وفي وقت سابق؛ أوضحت مستشفى الملك سلمان، طرق التخلص من أعراض الطفح الجلدي، والوقاية منه.

وأشارت في تغريدة على حسابها على تويتر إلى أن أهم سبل الوقاية من الطفح الجلدي تتمثل في:

ـ الحفاظ على النوم في غرفة باردة وذات تهوية جيدة.

ـ الاستحمام بالماء البارد مع الصابون الخالي من العطور، أو الأصباغ.

ـ تجنب استخدام الكريمات أو المراهم، فهي لا تمنع الحرارة والطفح الجلدي، وقد تتسبب في سد المسام.

ـ استخدام محلول الكلامين أو كمادات باردة لتهدئة حكة الجلد.

ـ ارتداء الملابس الناعمة القطنية، والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة، التي تعكس ضوء الشمس.

ـ تجنب الملابس التي نيمكن أن تثير حساسية الجلد.

ـ البقاء في الظل خلال فترة الظهيرة أو عند اشتداد اشعة الشمس، أو البقاء في غرف وأماكن مكيفة.

زوال الأعراض:

كما أشارت إلى أن الطفح الجلدي عادة ما تزول أعراضه خلال مدة من 7: 10 أيام، بشرط الحفاظ على الجلد بارد وجاف.