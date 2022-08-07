أوضحت مستشفى الملك سلمان، طرق التخلص من أعراض الطفح الجلدي، والوقاية منه.
سبل الوقاية من الطفح الجلدي:
وأشارت في تغريدة على حسابها على تويتر إلى أن أهم سبل الوقاية من الطفح الجلدي تتمثل في:
ـ الحفاظ على النوم في غرفة باردة وذات تهوية جيدة.
ـ الاستحمام بالماء البارد مع الصابون الخالي من العطور، أو الأصباغ.
ـ تجنب استخدام الكريمات أو المراهم، فهي لا تمنع الحرارة والطفح الجلدي، وقد تتسبب في سد المسام.
ـ استخدام محلول الكلامين أو كمادات باردة لتهدئة حكة الجلد.
ـ ارتداء الملابس الناعمة القطنية، والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة، التي تعكس ضوء الشمس.
ـ تجنب الملابس التي نيمكن أن تثير حساسية الجلد.
ـ البقاء في الظل خلال فترة الظهيرة أو عند اشتداد اشعة الشمس، أو البقاء في غرف وأماكن مكيفة.
زوال الأعراض:
كما أشارت إلى أن الطفح الجلدي عادة ما تزو ل أعراضه خلال مدة من 7: 10 أيام، بشرط الحفاظ على الجلد بارد وجاف.
الإجهاد الحراري وطريقة علاجه:
وفي وقت سابق؛ شددت وزارة الصحة على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع الحالات التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور الأمور.
وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر: إن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، منها صداع، ودوخة، وتعرق مفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، وغثيان أو فقدان للشهية والعطش الشديد، وسرعة التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.
العلاج:
ونصحت الصحة بطلب المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ظهره، ورفع قدميه قليلًا.
كما أكدت ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.
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