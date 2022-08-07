أوضحت مستشفى الملك سلمان، طرق التخلص من أعراض الطفح الجلدي، والوقاية منه.

سبل الوقاية من الطفح الجلدي:

وأشارت في تغريدة على حسابها على تويتر إلى أن أهم سبل الوقاية من الطفح الجلدي تتمثل في:

ـ الحفاظ على النوم في غرفة باردة وذات تهوية جيدة.

ـ الاستحمام بالماء البارد مع الصابون الخالي من العطور، أو الأصباغ.

ـ تجنب استخدام الكريمات أو المراهم، فهي لا تمنع الحرارة والطفح الجلدي، وقد تتسبب في سد المسام.

ـ استخدام محلول الكلامين أو كمادات باردة لتهدئة حكة الجلد.

ـ ارتداء الملابس الناعمة القطنية، والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة، التي تعكس ضوء الشمس.

ـ تجنب الملابس التي نيمكن أن تثير حساسية الجلد.

ـ البقاء في الظل خلال فترة الظهيرة أو عند اشتداد اشعة الشمس، أو البقاء في غرف وأماكن مكيفة.

زوال الأعراض:

كما أشارت إلى أن الطفح الجلدي عادة ما تزو ل أعراضه خلال مدة من 7: 10 أيام، بشرط الحفاظ على الجلد بارد وجاف.

الإجهاد الحراري وطريقة علاجه:

وفي وقت سابق؛ شددت وزارة الصحة على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع الحالات ‏التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور ‏الأمور.‏

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر: إن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، منها صداع، ودوخة، وتعرق مفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، وغثيان أو فقدان للشهية والعطش الشديد، وسرعة ‏التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، ‏بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو ‏أكثر.‏

العلاج:

ونصحت الصحة بطلب ‏المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى ‏منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ‏ظهره، ورفع قدميه قليلًا.‏

كما أكدت ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء ‏عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى ‏أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.‏