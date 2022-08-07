توفي رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن عمر 91 عامًا، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام روسية، أمس الثلاثاء.

وقال المستشفى المركزي التابع للرئاسة الروسية في بيان: “مساء الثلاثاء وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف”.

معلومات عن ميخائيل غورباتشوف:

1- أصبح غورباتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي، والزعيم الفعلي للبلاد، وقت أن كان عمره 54 عامًا.

2 – وصل غورباتشوف إلى السلطة عام 1985، وبين 1990 و1991 تولى منصب رئيس الاتحاد السوفيتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة.

3- غورباتشوف هو آخر من حكم الاتحاد السوفيتي قبل انهياره عام 1991.

4- أنهى الحرب الباردة بين الشرق والغرب وفاز بجائزة نوبل للسلام عام 1990.

5- أبرم غورباتشوف اتفاقات مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة، وأقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

6- عندما اجتاحت الاحتجاجات دول الكتلة السوفيتية في أوروبا الشرقية الشيوعية عام 1989، أحجم ميخائيل غورباتشوف عن استخدام القوة عكس قادة الكرملين السابقين الذين أرسلوا الدبابات لسحق احتجاج في المجر عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا عام 1968.

7- الاحتجاجات غذت التطلعات بالحكم الذاتي في 15 جمهورية من الاتحاد السوفيتي، الذي تفكك خلال العامين التاليين بطريقة عمتها الفوضى، وحاول غورباتشوف الحيلولة دون هذا الانهيار، لكن جهوده باءت بالفشل.