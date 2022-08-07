أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، عددًا من النصائح لتجنب حرائق الغابات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “الوقاية تحد من عوامل حرائق الغطاء النباتي.”.

حرائق الغابات

ولفت إلى أن اشتعال الحرائق في الغابات لها عدة أسباب؛ أهمها:

ـ التدخين ورمي أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب.

ـ حرق المخلفات الزراعية.

ـ إشعال النيران للتدفئة والطبخ.

ـ إطلاق الأعيرة النارية.

ـ الحرائق العمد لتوسيع الأراضي.

ـ رمي الزجاج والتي تتأثر بأشعة الشمس.

ـ استخدام المفرقعات النارية.

وفي وقت سابق؛ أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنبيهاً بشأن عدم إطعام قرود البابون المتواجدة على طرق بعض المناطق. وأوضح أن إطعام القردة يؤدي إلى تغيير سلوكها وزيادة أعدادها، وتضخيم جسمها.

انتقال الأمراض

كما أكد أن الاقتراب منها يعرض لخطر الاعتداء أو انتقال الأمراض. كما ناشدت أمانة الباحة المواطنين بعدم الاقتراب من قردة البابون أو محاولة إطعامها حفاظًا على السلامة.

هجوم على المصطافين

يذكر أن قردة البابون قد كررت هجومها على المصطافين في المتنزهات، بالقرب من مرتفعات الهدا قبل عدة سنوات، كما حاولت خطف أحد الأطفال.