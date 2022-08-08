مكاسب وغنائم عظيمة يمكنك أن تجنيها، في حال التوقف عن تناول السكر المضاف لمدة شهر، حيث سيطرأ على صحتك أثار هائلة، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

ما هو السكر المضاف؟

ووجدت جمعية القلب الأمريكية أن المصدر الرئيسي للسكر المضاف يأتي من المشروبات ثم الوجبات السريعة والحلويات.

ويختلف السكر المضاف عن السكر الطبيعي، في أنه يضاف أثناء تصنيع الأغذية والمشروبات، حيث تجعل هذه السكريات الطعم لذيذا، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن ينطوي على مخاطر كبيرة على الجسم والعقل معا.

فوائد التوقف عن تناول السكر المضاف

لذلك في حال قرر الإنسان الإقلاع عنه لمدة شهر واحد فقط، فقد يجني عددًا من الفوائد وهي:

1- الحد من الالتهابات في الجسم: خلصت دراسة نشرت عام 2006 إلى أن هناك رابطاً مباشراً بين السكر والالتهابات المزمنة، التي تؤثر على 125 مليون أمريكي، حيث إن هناك صلة بمجموعة واسعة من الأمراض، مثل السكري والقلب والأوعية الدموية والزهايمر والتهاب المفاصل.

2- تقليل خطر الإصابة بالسرطان: أظهرت أبحاث عدة أن الإقلاع عن السكر المضاف يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

3- طاقة أكبر: رغم أن السكر مصدر للطاقة، إلا نوع الطاقة وجودتها هو الأمر الأهم بحسب خبراء الصحة، فالسكر المكرر الموجود في الطعام المصنع مثل الكيك والكوكيز يثير شعوراً بالكسل والخمول.

4- تحسين صحة الأمعاء: في حال معاناتك من انتفاخ البطن ومشاكل في الجهاز الهضمي، فإن الامتناع عن تناول السكر لمدة شهر سيكون مفيداً للغاية.

5- أسنان أفضل حالا: يعاني البالغون في الولايات المتحدة الذين يتناولون كميات تصل إلى كوبين من المشروبات السكرية يوميا من أمراض الأسنان بنسبة تزيد 30% مقارنة مع الآخرين الذين لا يتناولون هذه المشروبات.

6- تقليل الإحباط والقلق: أوضحت دراسة أن تناول كميات كبيرة من السكر المضاف يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب.

7- إبعاد شبح السكري: خلصت دراسة أجرتها جامعة أمريكية إلى أن زيادة السكر في الوجبات الغذائية اليومية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بصرف النظر عن معدل السمنة الخاص بالشخص.

8- بشرة أفضل: وجدت دراسة أجريت في فرنسا على 24 ألف شخص أن اتباع نظام غذائي غارق بالسكر والدهون والمنتجات الحيوانية مرتبط بزيادة حب الشباب.