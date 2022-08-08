كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن النظام الجديد لـ التصفيات المؤهلة لـ مونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك بعد 4 سنوات من الآن.

زيادة عدد المنتخبات الآسيوية في المونديال

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه أن 8 مقاعد ستكون لـ قارة آسيا في كأس العالم القادم بجانب مقعد في الملحق القاري، وذلك بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 منتخبًا.

وتشارك 6 منتخبات آسيوية في كأس العالم 2022 المقرر إقامته نوفمبر المقبل في قطر وهم ” منتخب قطر المضيف، منتخب السعودية ، أستراليا، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية”.