أكد خبير الطقس والفلك خالد الزعاق أنه بعد 27 يومًا نودع الدرجات الأربعينية على كل المناطق.

بعد 27 يوماً :

نودع الدرجات الأربعينية على كل المناطق

وبعد 88 يوم :

نستقبل الدرجات الشتوية على جميع المناطقpic.twitter.com/A34UwSCRaT — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 30, 2022

الدرجات الشتوية:

وتابع الزعاق، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه بعد 88 يومًا نستقبل الدرجات الشتوية على جميع المناطق.

وفي وقت سابق أوضح الزعاق الفرق بين الحرارة الجوية والحرارة الأرضية.

وأضاف أن الحرارة الجوية المقاسة يتم قياسها عبر الأجهزة، أما الحرارة الأرضية فتكون بين سطحية مواجهة للشمس وأخرى مندسة عن الشمس وداخلية.

الحرارة الجوية والأرضية:

ولفت إلى أن الحرارة الجوية تختلف على مدار الساعة، أما الحرارة الأرضية فتختلف على مدار الفصول، مشيرًا إلى أن بداية شدة الحرارة الجوية والأرضية تكون مع انصراف الشمس من جهة الشمال للجنوب، وتستمر لمدة 3 شهور هي يونيو ويوليو وأغسطس.