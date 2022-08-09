وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح مهمة للوقاية من حوادث غرق الأطفال في المسابح.
وقالت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”: “تكثر في الصيف ممارسة رياضة السباحة لدى فئات مختلفة من الأعمار.. ولكن يجب علينا الحرص ومراقبة الأطفال والتأكد من توفر كافة وسائل السلامة”.
4 نصائح للكبار:
وأضافت أنه يمكن منع حوادث غرق الأطفال من خلال الإرشادات التالية والتي على الكبار الالتزام بها:
– احرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح
– تأكد من توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال
– تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل
– تأكد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح
5 نصائح للأطفال:
وتشمل قواعد السلامة عند السباحة التي يجب على الأطفال معرفتها ما يلي:
1- لا تسبح وحدك
2- لا تدفع أحدًا أو تقفز أثناء السباحة
3- لا تغوص في الماء حتى تتأكد من عمقه
4- تأكد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء
5- تعرف على ما يجب فعله في حالة الطوارئ
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