وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح مهمة للوقاية من حوادث غرق الأطفال في المسابح.

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”: “تكثر في الصيف ممارسة رياضة السباحة لدى فئات مختلفة من الأعمار.. ولكن يجب علينا الحرص ومراقبة الأطفال والتأكد من توفر كافة وسائل السلامة”.

4 نصائح للكبار:

وأضافت أنه يمكن منع حوادث غرق الأطفال من خلال الإرشادات التالية والتي على الكبار الالتزام بها:

– احرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح

– تأكد من توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال

– تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل

– تأكد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح

5 نصائح للأطفال:

وتشمل قواعد السلامة عند السباحة التي يجب على الأطفال معرفتها ما يلي:

1- لا تسبح وحدك

2- لا تدفع أحدًا أو تقفز أثناء السباحة

3- لا تغوص في الماء حتى تتأكد من عمقه

4- تأكد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء

5- تعرف على ما يجب فعله في حالة الطوارئ