أكد الدكتور عبدالله الفيفي، نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للاستثمار والتميز الحكومي، أن 97% من الخدمات الحكومية في السعودية تقدم رقمية.

فيديو | هيئة الحكومة الرقمية تعلن أن 97 % من الخدمات الحكومية في السعودية تقدم رقمية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/o6oGi4HAuI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2022

خطى مميزة:

وقال الفيفي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن السعودية تسير بخطى مميزة لتحقيق الريادة العالمية في الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى هيئة الحكومة الرقمية سهلت ممارسة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعات.