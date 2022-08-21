توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، استمرار حالة مدار 22 المطرية الصيفية”.

وقال المسند، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم متوقع -بإذن الله تعالى- تشكُّل سحب ممطرة على نواحٍ متفرقة من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والربع الخالي وجنوبي المدينة المنوّرة، وغربي منطقة الرياض.

انخفاض محسوس بالحرارة

وأضاف “المسند”: يعتقد بعض المراقبين أن دخول نجم سهيل في 24 أغسطس يتزامن معه انخفاضٌ محسوسٌ في درجة الحرارة وتغيُّر في الأجواء”.

وتابع د. عبدالله المسند: “الصحيح أن الأوائل وصفوا الأجواء خلال النجمين الأول والثاني من موسم سهيل بـ وعكات سهيل، وهي أجواء حارة ترهق الناس عادة، وأحياناً ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الغربية والشرقية، حتى منتصف سبتمبر حيث تبدأ الأجواء بالتحسن المحسوس.. والله أعلم”.