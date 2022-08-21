أعلنت شركة “جبل عمر” للتطوير العقاري النتائج المالية للربع الثاني من 2022، حيث سجلت خسائر بلغت 128 مليون ريال مقابل أرباح 270 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021م.

سبب ارتفاع الخسائر

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الخسائر ارتفعت إلى 311.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بخسائر 74.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2021، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى عدم بيع أي أراض خلال الفترة الحالية.

وبينت الشركة أن سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى عدم بيع أي أراض خلال الربع الحالي، كما أرجعت سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى التحسن الملحوظ في العمليات والأنشطة التجارية للفنادق والمراكز التجارية بسبب دخول موسم رمضان خلال الربع الحالي، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 157٪ مقارنة بالربع السابق.

حقوق المساهمين

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين بنهاية الفترة قد بلغت 8.3 مليار ريال، مقابل 6.9 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، لافتة إلى أن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 1.4 مليار ريال بنسبة 16% من رأس المال.