تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 14 في سبتمبر المقبل، وفي حين أن الشركة لم تُصرح بذلك رسميًا إلا أنه جرت العادة على أن يتم طرح الأجهزة الجديدة في الخريف من كل عام.

وظهر تسريب جديد مثير بشأن خيارات الألوان التي يمكن أن نتوقع ظهورها في إصدارات iPhone 14، فعلى ما يبدو، تتخلى Apple عن خيارات الألوان التقليدية والشائعة، بحسب ما ذكر ماكجواير وود الذي يقوم دائمًا بتتبع أخبار آبل.

الألوان القادمة في iPhone 14

قال ماكجواير إن خيارات الألوان في نسخة هاتف آيفون 14 هي: الأخضر والأزرق والأسود والأبيض والأحمر والأرجواني، أما بالنسبة إلى iPhone 14 Pro و وبرو ماكس فمن المرجح أن نرى الألوان التالية: الأخضر والأرجواني والفضي والذهبي والجرافيت

ومن الملاحظ في القائمة السابقة اختفاء بعض الألوان التي كانت تُعد الأكثر شيوعًا مثل الأرزق سييرا واللون الوردي، وقد كانا الأكثر شعبية لمستخدمي هواتف آبل في نسخة آيفون 13 السابقة، لكن لن نعلم على وجه اليقين ما إذا كانت الشركة قد قررت التخلص منهما حتى يتم الكشف الرسمي.

تسريبات أخرى بشأن iPhone 14

حملت الأيام الماضية العديد من التسريبات الأخرى للهاتف، كان أبرزها ترقية الشاشات عن النسخة السابقة، وميزة الشاشة التي تعمل دائمًا Always On Display.

كما أشارت التكهنات الأخرى إلى أن الهاتف يدعم سرعات شحن تصل إلى 30 واط، وهي زيادة على الشحن السريع لآيفون 13 التي كانت تصل لـ 27 واط، وقيل أيضًا أن الأسعار ستبدأ من 799 دولارًا.