أعلنت استوديوهات MBC الذراع الإنتاجية لـ “مجموعة “MBC عن تعاونها مع النجم تيم حسن لإخراج الفيلم السينمائي “الزير سالم” ولعب دور البطولة فيه.

وسيقود تيم حسن فرسان قبيلة تغلب في حرب البسوس ضمن أول تجربة إخراجية سينمائية له، حيث يُنتظر أن يلعب إلى جانب إخراجه للفيلم، دور الفارس والشاعر العربي سالم بن ربيعة الملقّب بالزير، أحد أشهر شخصيات حرب البسوس التي رُوي أنها امتدت زهاء 40 عاماً في مرحلة ما قبل فجر الإسلام.

التحضير للتصوير

وفيما يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو والحوار في الفيلم الذي كتبه بشار عباس وعالجه درامياً ماهر منصور وطور محتواه أحمد ندى، تتحضّر “استوديوهات “MBC لبدء تصوير العمل أواخر العام القادم.

وأوضح النجم تيم حسن أن فيلم الزير سالم سيحظى بقدرات إنتاجية كبيرة ومواصفات فنية وتقنية عالية.

وأضاف: “كما هي عادتها، تحرص استوديوهات MBC على تقديم أعمال محلية بمواصفات إنتاجية عالية لتنافس أبرز الأعمال العالمية في فئتها.”

استئناف العمل

واستطرد: “كان المخرج الكبير الأستاذ حاتم علي رحمه الله يتحضّر لهذا الفيلم، فأسند لي دور الزير سالم،حينها كتب السيناريست زياد عدوان مسودة أولية للعمل، لكن رحيل حاتم علي فرض علينا التوقف مؤقتاً، إلى أن قُدّر لي لاحقاً الإشراف على المشروع، فبدأنا مجدداً ومازلنا إلى الآن في مرحلة التحضيرات قُبيل الانطلاق”.

وختم: “أعود إلى النمط التاريخي اليوم بعد ١٥ عاماً من خلال فيلم الزير سالم، والأفلام التاريخية العربية قليلة بل نادرة وأتمنى أن نتمكن في هذا الفيلم الروائي الطويل من أن نـروي بتشويق وتجديد سيرة ملحمية من أكثر سيَرنا العربية الشعبية شهرةً وغنى، وعلى الله الاتكال”.