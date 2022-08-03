أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، مؤكدةً توزيعها أرباحاً نقدية مقدارها 1,997.5 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2022م، أي ما يعادل ريالاً واحداً للسهم الواحد.

وبينت أن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 2,499,963 سهماً حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022م.

أحقية توزيع الأرباح:

وأشارت إلى أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 09 – 01 – 1444هـ الموافق 07 – 08 – 2022م، والمقيدين في سجل مساهمي stc لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 27 – 01 – 1444هـ الموافق 25 – 08 – 2022م، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 27 سبتمبر 2021م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021م.

وأفادت الشركة أن الإيرادات خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 6.54% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 16,939 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات بنسبة 7.39% للنصف الأول من العام 2022م لتصل إلى 33,930 مليون ريال.

وأوضحت أن إجمالي الربح خلال الربع الثاني ارتفع بنسبة 9.84% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 9,174 مليون ريال، ولفترة ستة أشهر بلغ إجمالي الربح 18,324 مليون ريال بارتفاع نسبته 8.37%.

كما ارتفع الربح التشغيلي خلال الربع الثاني بنسبة 14.46% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,720 مليون ريال، ولفترة ستة أشهر بلغ الربح التشغيلي 7,543 مليون ريال بارتفاع نسبته 12.05%.

ارتفاع الربح:

وأعلنت الشركة أن الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 10.25% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 6,204 مليون ريال، ولفترة ستة أشهر بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) 12,504 مليون ريال بارتفاع نسبته 9.03%.

وأكدت أن صافي الربح خلال الربع الثاني ارتفع بنسبة 0.57% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى2,837 مليون ريال، ولفترة ستة أشهر بلغ صافي الربح 5,872 ملايين ريال بارتفاع نسبته 1.71%.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد، تستمر المجموعة في التوسع حيث استثمرت في النصف الأول من 2022 حوالي 5 مليارات ريال من خلال عقد شراكات إستراتيجية، وتأسيس شركات تقنية متخصصة وعمليات استحواذ، ويأتي ذلك ضمن سعينا إلى تحقيق رؤيتنا في النمو من خلال اعتمادنا على البنية التحتية والتقنيات الحديثة كممكن رائد للتحول الرقمي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أطلقت مجموعة stc شركة متخصصة في الحوسبة السحابية بالشراكة مع Alibaba Cloud، و eWTPA، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) برأس مال إجمالي يبلغ 894 مليون ريال، بلغت حصة المجموعة منها 492 مليون ريال سعودي (بنسبة 55% من رأس المال).

MENA HUB:

وأضاف الوتيد: “أطلقنا مركز “MENA HUB” ليكون مركزاً رقمياً رئيسياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تقارب 4 مليارات ريال، مما سيسهم بتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي في المنطقة والعالم، وبالإضافة لذلك، أنشأت المجموعة شركة جديدة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف دعم تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة وذلك للاستفادة من النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات إنترنت الأشياء معتمدين في ذلك على البنية التحتية التي لطالما استثمرت فيها مجموعة stc على مدى السنوات الماضية، ومن منطلق التسارع استحوذت شركة “سلوشنز”، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، على نسبه 89% من شركة جيزة للأنظمة وعلى نسبة 34% من الحصة المتبقية –غير المملوكة لها- في شركتها التابعة جيزة العربية للأنظمة المحدودة، وذلك بهدف توسيع أعمالها وتنويع منتجاتها وخدماتها وتلبية احتياجات عملائها”.

وأكد الوتيد أن هذه الاستثمارات تعكس التزام المجموعة في تحقيق إستراتيجيتها للتوسع في النطاق والأسواق لمواكبة وتيرة التحول الرقمي في المملكة وتنويع الاستثمارات وبناء منظومة رقمية متكاملة لمجموعة stc.

وسعياً من مجموعة stc لتحقيق إستراتيجيتها “DARE 2.0” والهادفة إلى التوسع والنمو وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة، أوصى مجلس إدارة مجموعة stc مؤخراً بزيادة رأس مال الشركة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين من خلال رسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة ليصبح رأس المال الإجمالي 50 مليار ريال سعودي.

واختتم الوتيد حديثه قائلاً: “نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وسنستمر بمواصلة العمل وفق وتيرة متسارعة بالتوائم من إستراتيجيتنا لتقديم أحدث الحلول التقنية وتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها المجموعة.