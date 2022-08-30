أعلنت منصة تويتر أنه اعتبارًا من اليوم، يمكن لجميع المستخدمين الآن الوصول إلى Twitter Circle، وذلك بعدما ظهرت هذه الميزة لأول مرة لعدد محدود من المستخدمين في مايو، ولكن الآن يمكن لأي شخص لديه حساب إنشاء دائرته الخاصة.

ما هي ميزة Twitter Circle؟

Twitter Circle هي ميزة تتيح لك اختيار مجموعة من أكثر المتابعين الموثوق بهم، وتمنح القرار للسماح بدخول متابعين محددين إلى دائرتك الخاصة، وعندما تقوم بكتابة تغريدة موجهة لدائرتك، فإنه لا يمكن لأي من المتابعين الآخرين رؤيتها طالما كانوا خارج الدائرة.

وتكون أي ردود على التغريدة خاصة أيضًا، وذلك حتى لو كان حساب المستخدم عامًا، كما لا يمكن إعادة تغريد التغريدات من هذا النوع أو مشاركتها بأي طريقة أخرى.

وطرحت شركة تويتر هذه الميزة اليوم لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل iOS وآندرويد وسط المكتب، وقالت إن المستخدمين الذين استخدموا Twitter Circle يقولون إنهم يشعرون أنه يجعل المنصة مكانًا أكثر أمانًا وخصوصية، حيث يمكنهم التعبير عن أنفسهم دون خوف من المضايقة أو التعرض للتنمر من قبل الآخرين.

وقالت الشركة أيضًا إن مستخدمي هذه الميزة زادوا من إجمالي تغريداتهم.

كيفية استخدام ميزة Twitter Circle

وبحسب موقع The Verge فإنه عندما يقوم المستخدم بكتابة تغريدته بشكل معتاد سيظهر خيار جديد وهو: إعداد التغريدة لتويتر سيركل، مع العلم أنه يمكنك إضافة ما يصل إلى 150 متابعًا إلى دائرتك الخاصة، وتغييرهم في أي وقت دون إشعار الطرف الآخر.