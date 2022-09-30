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فارق الحياة اليوم الجمعة

آخر رسالة تركها خالد الزيلعي

2022-09-30 الساعة 7:17
آخر رسالة تركها خالد الزيلعي
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر رسالة كتبها الراحل خالد الزيلعي، نجم نادي النصر السابق، وذلك بعد أن فارق الحياة اليوم الجمعة. وكان الوسط الرياضي السعودي فُجع بوفاة الزيلعي اليوم الذي فارق الحياة وهو في عمر الـ35 عامًا بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري الذي أُصيب به في عام 2020. وكانت آخر رسالة كتبها الراحل قبل وفاته وبالتحديد في شهر يوليو كانت تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “اللهم اجبر قلوبنا جبرًا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء”.

مسيرة خالد الزيلعي:

ويملك الراحل الزيلعي مسيرة مميزة، ولعب في صفوف 9 أندية قبل أن يجبره المرض على اعتزال لعب كرة القدم، حيث بدأ مشواره مع أبها، قبل أن ينتقل إلى صفوف النصر في عام 2009. ورحل خالد الزيلعي عن النصر بعد 5 مواسم، وانتقل إلى التعاون على سبيل الإعارة، وبعد نهاية عقده مع العالمي وقع مع الخليج لمدة عامين، ولكنه أنهى تعاقده بالتراضي بعد أقل من شهرين.
خالد الزيلعي
الزيلعي
وانضم خالد الزيلعي بعد ذلك إلى صفوف الفيصلي، وخاض معه 3 مباريات، وفسخ عقده، وانتقل إلى الباطن بعقد يمتد لـ5 أشهر في يناير 2017، ثم وقع لفريق الرائد، إلا أنه لم يُشارك سوى 30 دقيقة طوال الموسم. وعاد خالد الزيلعي في يوليو عام 2018 إلى نادي أبها الذي صنع نجوميته في بداية مسيرته الكروية، وساهم في عودته مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوطه في 2009.
خالد الزيلعي
خالد الزيلعي
وجدد الزيلعي تعاقده مع أبها، ولكن تم إنهاء التعاقد بالتراضي ليوقع إلى العين، قبل أن يتم الإعلان عن فسخ التعاقد، وأوضح اللاعب الراحل بعد ذلك، أنه كان لديه حماس كبير بهذه التجربة، إلا أن مرضه المفاجئ تسبب في ابتعاده.
خالد الزيلعي
الزيلعي
وحصد خالد الزيلعي 3 بطولات خلال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث توج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين في 2014 و2015 وكأس ولي العهد 2014، ولعب مع المنتخب السعودي الأول 8 مباريات وأحرز هدفًا.
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