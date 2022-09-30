آخر رسالة تركها خالد الزيلعي

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وكان الوسط الرياضي السعودي فُجع بوفاة الزيلعي اليوم الذي فارق الحياة وهو في عمر الـ35 عامًا بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري الذي أُصيب به في عام 2020. وكانت آخر رسالة كتبها الراحل قبل وفاته وبالتحديد في شهر يوليو كانت تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “اللهم اجبر قلوبنا جبرًا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء”.
"اللهُم اجبر قلوبنا جبرًا أنت وليّه، فإنه لايعجزك شيئ في الأرض ولا في السماء… pic.twitter.com/l2dqMhzNLl— خالد الزيلعي (@k25zx) July 29, 2022