وثقت صورة متداولة نشرها قصر باكنجهام، آخر ظهور علني للملكة إليزابيث، حيث صادقت الملكة إليزابيث رسميًا الثلاثاء، على تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عامًا من تولي الملكة العرش.

كانت الملكة قررت البقاء في بالمورال بدلًا من العودة إلى لندن، حيث ينظم عادة حفل التسليم والتسلم بين رئيسي الوزراء، بسبب مشاكلها الصحية.

إعلان وفاة الملكة إليزابيث رسميًا

وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة وهي تستند إلى عصا وتصافح ليز تراس، ومساء أمس الأربعاء، أعلن القصر أن الملكة أرجأت اجتماعًا عبر الإنترنت بعدما نصحها الأطباء بالخلود إلى الراحة، وفي مايو ألقى الأمير تشارلز بدلًا منها للمرة الأولى خطاب العرش أمام البرلمان وهو من أبرز مهامها الدستورية.

وفي مطلع يونيو احتفل البريطانيون على مدى أربعة أيام بمرور سبعين عامًا على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش.

واليوم الخميس، أعلن قصر باكنجهام رسميًا وفاة الملكة إليزابيث بعد تدهور حالتها الصحية.