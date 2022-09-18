نجح نادي آرسنال في العودة لـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على نادي برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

آرسنال يفوز بثلاثية

الفرنسي ويليام ساليبا افتتح التسجيل للجانرز بالدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

وعاد البرازيلي جابرييل جيسوس ليُحرز الهدف الثاني للجانرز بالدقيقة الـ28 من ضربة رأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني من المباراة نجح الجانرز في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب البرتغالي فابيو فييرا بالدقيقة الخمسين.

وأهدر اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا فرصة إضافة الهدف الرابع للجانرز بالدقيقة الستين، لينجح الجانرز في الفوز بثلاثية دون رد.

وأصبح رصيد الجانرز بعد الفوز 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 9 نقاط في المركز التاسع.