نجح الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي زيوريخ السويسري في الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي بثنائية مقابل هدف.

آرسنال يحقق فوزًا ثمينًا بـ الدوري الأوروبي

وكان فريق آرسنال سجل الهدف الأول عبر البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول ثم تعادل فريق زيوريخ عبر اللاعب ميرليند كريزيو في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين آرسنال وزيوريخ بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل آرسنال يضغط حتى نجح في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب نيكيتاه من ضربة رأسية بالدقيقة الـ63.

وسيواجه آرسنال، فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي يوم الخميس المقبل في ملعب ” الإمارات” في العاصمة البريطانية لندن في الدوري الأوروبي.