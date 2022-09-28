Icon

تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon أمر ملكي بتعيين طلال العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع Icon أمر ملكي بتعيين خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع Icon بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء Icon إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سأل الله التوفيق للعمل المسدد

آل الشيخ يشكر القيادة على تجديد الثقة

2022-09-28 الساعة 1:03
آل الشيخ يشكر القيادة على تجديد الثقة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ثقتهما الكريمة والغالية ودعمهما المستمر.

عمل مخلص: 

وسأل آل الشيخ الله التوفيق للعمل المخلص والمسدد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير في منصة تويتر تزامنًا مع صدور الثقة الكريمة باستمراره وزيرًا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن تشكيل مجلس الوزراء الصادر أمس.

قفزة نوعية: 

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ منذ تعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية في رمضان لعام 1439هـ، شهدت الوزارة قفزة كبيرة ونوعية في خدماتها وجهودها في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف وحماية المنابر الدعوية، إلى جانب التطوير الإداري لمنظومة الوزارة ومواكبتها لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تميز مشاركة الوزارة في المؤتمرات الدولية وحضورها الفاعل.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران

أخبار أمنية
الفيحاء يعبر الخلود بهدف
الرياضة

الفيحاء يعبر الخلود بهدف

الرياضة
88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية
السعودية اليوم

88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية

السعودية اليوم
عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...
السعودية اليوم

عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...

السعودية اليوم
التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...
السعودية اليوم

التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...

السعودية اليوم
شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...
السعودية اليوم

شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...

السعودية اليوم
صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه
السعودية اليوم

صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه

السعودية اليوم
سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة
السعودية اليوم

سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه