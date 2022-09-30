Icon

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
متمنيًا أن يجمعهم عمل

آل الشيخ يشكر نجوم أوتليت

2022-09-30 الساعة 8:07
آل الشيخ يشكر نجوم أوتليت
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الشكر لكل من النجوم حياة الفهد وسعاد عبدالله وبشير غنيم على مشاركتهم في الدعاية لافتتاح مهرجان أوتليت الرياض.

شكر خاص للمشاركة:

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أشكر الفنانتين الكبيرتين نجمتا الخليج حياة الفهد وسعاد عبدالله على المشاركة في دعاية الأوتليت”. كما قدم الشكر للنجم الكبير بشير غنيم على مشاركته، معربًا عن تمنياته بأن يرى عملًا يجمعهم معًا. وأكد آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه ستكون داعمة لهم في عملهم.

أضخم مهرجان تسوق:

الجدير بالذكر، أن “أوتليت 2022” يعد أضخم مهرجان تسوق في السعودية، والذي ينطلق غدًا السبت ويستمر لمدة 14 يومًا، على مساحة 145 ألف متر مربع. ويجمع أكثر من 1500 علامة تجارية عالمية، وعبر تخفيضات حصرية تصل إلى 70% لمجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية، وبأيادي مصممين عالميين في عالم الأزياء وإكسسوارات منزلية ومنتجات إلكترونية.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه