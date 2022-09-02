تعمل شركة “آبل” الأميركية على إضافة ميزة جديدة لهواتفها من شأنها أن توفر للمستخدمين خدمة الإنترنت في الأماكن النائية وفي حال غياب أي شبكة هاتفية عن المكان، وهو ما يُمكن أن يشكل إضافة مهمة لهذه الهواتف الذكية، ويشكل اختراقًا مهمًا في مجال توفير شبكة الإنترنت في كل مكان.

شراكة جديدة:

وبدأت “آبل” شراكة جديدة لإنتاج تقنية غير مسبوقة من شأنها توفير خدمات الإنترنت لمستخدمي هواتفها في المناطق النائية، وحتى في حال عدم وجود أية إشارة لشبكات الهاتف النقال التقليدية.

وبحسب تقرير نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية، واطلعت عليه “العربية.نت”، فإن الميزة الجديدة سوف تتوفر في هواتف “آيفون 14″، أي في الجيل المقبل من هذه الهواتف والذي يتوقع أن يتم طرحه في الأسواق للمستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

أقمار صناعية:

وقالت الصحيفة إن “آبل” قامت بتأمين شريك الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإرسال الاتصالات لمستخدمي النسخة المقبلة من هواتف “آيفون”، مما يعني أنهم سيكونون قادرين على استخدام الهاتف في المناطق النائية التي لم يكن لديها أي إشارة أو بث من قبل، وبغض النظر عن مكان وجودهم من العالم.

وفي حال نجحت “آبل” في هذا المشروع وقامت بإتمامه فيمكن لمستخدمي الطراز القادم من “آيفون” تبادل المكالمات والرسائل النصية في المناطق النائية وفي أي مكان من العالم.

وقالت “ديلي ميل” إن هذه المعلومات تتماشى مع الشائعات التي تفيد بأن الهاتف الذكي التالي لعملاق التكنولوجيا يتضمن أجهزة لدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.