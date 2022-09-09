نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ في حسم صفقة المدافع الأنجولي باستوس قبل وقت قليل من نهاية الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق الأول.

المدافع الأنجولي يوقع للأهلي

وأعلن النادي الأهلي بالأمس عن إتمام إجراءات التعاقد مع باستوس، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين السعودي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وكان المدافع الأنجولي قد انتقل إلى صفوف العين السعودي في صيف عام 2020، ولعب معه لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روستوف الروسي على سبيل الإعارة.

أرقام باستوس مع روستوف الروسي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام باستوس مع روستوف قبل توقيعه للأهلي، ومنحته تقييم 6.93 درجة.

وشارك المدافع الأنجولي في 14 مباراة مع روستوف في الدوري الروسي الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع آخر، وبلغت تمريراته الناجحة 43.2 لكل لقاء، و4 كرات طويلة ناجحة لكل مباراة، وكسف 6.4 التحامًا لكل مواجهة.