استعرض أخصائي نفسي أبرز أعراض الاكتئاب، مؤكدًا أن مجموعة الأعراض تتخطى كونها لحظات حزن.

له أعراض مختلفة:

وأضاف في تصريحات لقناة روتانا خليجية، أن البعض يعتقد أن الاكتئاب مشابه للحزن، لكن له أعراضًا في الجسد والمشاعر، بالإضافة إلى العاطفة، بجانب أعراض في العقل.

وأشار إلى أن الاكتئاب يتخطى كونه علامات تظهر على الوجه، خاصة أن الاكتئاب يصيب مقدمة الوجه بالخمول، كما أنه يؤثر على اتخاذ القرار، وبالتالي تهتز الثقة بالنفس، بجانب قدرته على المشكلات.

حاجة إلى العلاج:

وأضاف أن الاكتئاب هي مجموعة من الأعراض التي تتمثل في الاضطرابات والمشكلات؛ لذا فالعلاج يتطلب المساعدة على الخروج من كل هذه المشكلات.