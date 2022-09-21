كشفت وزارة التعليم عن أبرز فعالياتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة المقرر له بعد غد الجمعة الموافق 23 سبتمبر.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، إنفوجرافيك يوضح أبرز الفعاليات كالآتي:

–معرض منجزات التعليم: يعرض المنجزات التعليمية والجوائز والميداليات التي حازها الطلبة في المسابقات العالمية.

–أوبريت هي لنا دار: أوبريت وطني تنفذه جميع الإدارات التعليمية، ويشارك فيه طلاب وطالبات التعليم العام.

–الراية: فعالية للتعريف بتقاليد العلم السعودي والمحافظة عليه والعناية به.

-منافسات رياضية: تنفذها إدارات التعليم لكرة القدم بمشاركة الطلاب والطالبات على كأس الوطن.

–حب الوطن: مشاركة الطلبة في العرضة السعودية.

–بك نفخر يا وطن: كتابة مقال عن المشاريع الوطنية.

–رؤية وطن: رسم تعبيري للتعرف ببرامج رؤية 2030.

–جدارية حب الوطن: لوحة جدارية بمشاركة الطلاب والطالبات تحت إشراف فريق متخصص للرسم والخط العربي.

–أمسية وطن الشموخ: قصائد شعرية من الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية وأولياء الأمور تعبر عن الاعتزاز بالوطن.

–أخو نورة: كتابة مقال لتأكيد أثر المرأة في ترسيخ دعائم الوطن، واهتمام قيادتنا بدور المرأة العظيم.

–رسم وتلوين العلم: برنامج فني لرسم العلم السعودي ووضع عبارات وطنية باستخدام البرامج التقنية الحديثة.

–مسيرة وطن: مسيرة طلابية لنقل الاحتفاء باليوم الوطني إلى المجتمع.

–كتيب تعليم تلويني: رابط تفاعلي عبر منصة مدرستي يبرز منجزات الرؤية.