استجابت شركة “أبل” الأمريكية، لانتقادات مستخدمي هواتف آيفون، حول ما يعرف بالنوتش “الشريط في أعلى الشاشة”.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أعادت أبل في هاتفها الجديد “آيفون 14” تصميم الشق العلوي، وأطلقت عليه اسم “Dynamic Island”.

وكشفت أبل، في حفلها السنوي، الأربعاء الماضي، عن سلسلة أجهزتها الجديدة، ومن بينها “آيفون 14”.

تغيير طريقة تفاعل المستخدم

وقال موقع “سي نت” الأمريكي إن أبل سارت على نهج منافستها الكورية الجنوبية “سامسونغ”، وشرعت في تغيير الطريقة التي يتفاعل بها المستخدم مع هاتفه، وأولى ملامح هذا التغيير ميزة “Dynamic Island”.

غنية بالإشعارات

وتهدف الميزة إلى تحسين التفاعل مع هاتف آيفون الجديد، من خلال تحويل المساحة العلوية إلى مساحة نشطة غنية بالإشعارات والتنبيهات، مع استخدام رسوم فريدة، لخلق الوهم بأن الشق العلوي يتحول بسلاسة إلى أشكال مختلفة، حسب نوع التنبيه أو النشاط.

وتتواجد هذه الميزة أيضا في هواتف سامسونغ الحديثة لكن بشكل مختلف، حيث يتجلى الهدف في القدرة على فتح تطبيقات متعددة في وقت واحد وعلى شاشة واحدة.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعرض “Dynamic Island” الأغنية التي تستمع إليها وتغييرها وتوقيفها دون الحاجة إلى الانتقال إلى التطبيق الموسيقى، أو الإجابة على اتصال وارد، في وقت تستخدم فيه تطبيقا آخر.