أعلنت شركة أبل، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق ساعة Apple الجيل الثامن، والتي تتميز بمواصفات عديدة.

ولخص التقني المعروف عبدالله السبيعي أهم مميزات الساعة الجديدة من شركة أبل عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كالتالي:

المميزات الجديدة لـ Apple Watch Series 8:

– بنفس التصميم

– مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم

– ميزة “اكتشاف التصادم” الجديد من خلال مستشعرات الحركة

– وضع الطاقة المنخفضة الجديد (حتى 36 ساعة بشحنة واحدة)

وتأتي بأربعة ألوان، ومن مميزات الساعة/ لو حصلك حادث سير- لا سمح الله- الساعة راح تكتشف الموضوع وتتصل على الطوارئ بشكل تلقائي

ومن مميزات ساعة Apple watch Series 8 أيضًا ما يلي:

– مرنة

– تدعم حساسًا لقياس حرارة الجسم

– مقاومة للماء والأتربة والشروخ