عقدت شركة أبل الأمريكية، مؤتمرها السنوي في ولاية كاليفورنيا للإعلان عن الإصدار الجديد من هاتفها “iphone 14” وبعض أجهزتها الأخرى والساعات والسماعات الجديدة.

وأوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”، أن شركة أبل أعلنت مساء اليوم، في مؤتمرها عن السماعات الجديدة AirPods Pro 2.

مواصفات سماعات AirPods Pro 2:

وأضاف السبيعي أن مواصفات السماعات الجديدة كما يلي:

– معالج H2.

– شريحة بلوتوث محسنة باتصال أقوى وأسرع.

– توجد عناصر تحكم تعمل باللمس في AirPods Pro الجديدة لضبط مستوى الصوت بالتمرير السريع على ساق السماعة.

سعر سماعات AirPods Pro 2:

وأشار السبيعي إلى أن السماعات الجديدة 2 Airpods Pro يمكن الطلب المسبق عليها يوم 9 سبتمبر، وسوف تتوفر يوم 23 سبتمبر، أما عن السعر فهو 249$.