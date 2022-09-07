تعقد شركة أبل في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، حدث إطلاق في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ستكشف عن أحدث منتجاتها من الأجهزة، بما في ذلك “آيفون 14” الجديد.

وفي حين استخدمت “أبل” مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً لأحداث إطلاق منتجاتها منذ أوائل عام 2020 بسبب قيود “كوفيد-19″، ستكون هذه أول مرة يتم فيها إطلاق “آيفون” بحضور شخصي في مقر الشركة منذ عام 2019.

إطلاق آيفون 14:

ويعد حدث الخريف بالنسبة لشركة أبل، الأكثر ضجيجاً عالمياً، إذ دائماً ما يحمل في جعبته إطلاق هاتف “آيفون” الجديد ومعه تحديث نظام تشغيل “آي أو إس”، كما أنه الوقت الذي تكون فيه مبيعات “أبل” هي الأعلى.

وفي العام الماضي، أصدرت “أبل” أجهزة “آيفون” و”أبل واتش” جديدة في حدث أقيم خلال سبتمبر، ثم تبعتها بإطلاق في أكتوبر يضم أجهزة iPad وMac.

وفي ما يلي، ما يُرجح أن تطلقه شركة أبل اليوم الأربعاء، بناءً على التقارير التي جمعتها شبكة “CNBC”، واطلعت عليها “العربية.نت”.

4 طرز من آيفون 14:

من المتوقع أن تطلق شركة أبل 4 طرازات جديدة من هواتف آيفون، وإذا استمر اصطلاح التسمية الحالي لشركة “أبل”، فسيتم تسميته “آيفون 14”.

وهذا العام من المحتمل أن تتوقف شركة أبل عن إنتاج الطراز “المصغر” بشاشة 4.7 بوصة – “آيفون ميني”.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن تقدم “أبل” حجمين، أحدهما بشاشة 6.1 بوصة والآخر بشاشة مقاس 6.7 بوصة، يأتي كل منهما في نموذج قياسي، بالإضافة إلى نموذج “برو” الأعلى سعراً.

ومن المتوقع أن تحصل طرز “برو” على مزيد من الترقيات.