من المقرر أن تكشف شركة أبل النقاب يوم الأربعاء المقبل 7 سبتمبر عن أكثر الهواتف الذكية تكلفة، وسط تباطؤ عالمي لمبيعات جميع الأجهزة باستثناء الأغلى.

يأتي ذلك، فيما ساعدت طرازات Pro الخاصة بالشركة- خاصةً الإصدارات بمقاس 6.1 و6.7 بوصة- في زيادة المبيعات والأرباح القياسية على مدار العامين الماضيين، حيث كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة النقاب عن أول أجهزة آيفون قادرة على العمل بتقنية الجيل الخامس في أواخر عام 2020.

أكثر من 200 دولار:

وتم تسعير هذه الإصدارات بأكثر من 200 دولار فوق سعر النموذج القياسي للشركة، وهي الأجهزة التي تستعد للحصول على بعض التحسينات الأكثر شهرة في دورة من المتوقع أن تكون أكثر ثورية لجهاز آيفون.

ويبقى السؤال بين العديد من المستثمرين هو إلى متى يمكن أن يستمر الطلب- الذي كان عند مستويات قياسية- على آيفون أثناء فترة عدم اليقين بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

أحدث تقنيات:

إذ ظلت أبل واثقة من أنه لا يزال هناك اهتمام بالتحول إلى أحدث التقنيات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، للمحللين في يوليو: “في جميع أنحاء العالم، لا يزال تغلغل شبكات الجيل الخامس منخفضًا. ولذا أعتقد أن هناك سببًا يدعو للتفاؤل”.

حتى الآن، خالفت شركة أبل التراجع على مستوى الصناعة في مبيعات الهواتف الذكية، والتي تراجعت بنسبة 9% تقريبًا في الربع الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقًا لشركة الأبحاث International Data Corp. وخلال النصف الأول، كانت النقطة المضيئة في السوق هي الهواتف الذكية ذات الأسعار الأعلى من 900 دولار، وفقًا لـ Counterpoint Research.