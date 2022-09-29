أبناء المدينة المنورة يغرسون 250 شتلة

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#فيديو_واس | أمانة #المدينة_المنورة تنفذ مبادرة بمشاركة 180 متطوعًا ومتطوعة لغرس 250 شتلة بميدان سيد الشهداء ضمن خططها لدعم منظومة التشجير بالمنطقة.— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) September 28, 2022
#مبادرة_السعودية_الخضراء#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/DwSvlbfSsv