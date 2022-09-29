أبناء المدينة المنورة يغرسون 250 شتلة

#فيديو_واس | أمانة #المدينة_المنورة تنفذ مبادرة بمشاركة 180 متطوعًا ومتطوعة لغرس 250 شتلة بميدان سيد الشهداء ضمن خططها لدعم منظومة التشجير بالمنطقة.



⁧#مبادرة_السعودية_الخضراء#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/DwSvlbfSsv — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) September 28, 2022

منظومة التشجير

نفذت أمانة المدينة المنورة، مبادرة بمشاركة 180 متطوعًا ومتطوعة لغرس 250 شتلة بميدان سيد الشهداء.وقالت أمانة المدينة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن خططها لدعم منظومة التشجير بالمنطقة، وذلك من أجل تحسين وتشجير المدينة بأيدي أبنائها.