يبدو أن نجم الأهلي المصري، الموزمبيقي لويس ميكيسوني في طريقه للعب بدوري روشن السعودي هذا الموسم من بوابة فريق أبها.

ميكيسوني في طريقه لأبها

وأكد موقع “يلا كورة” المصري، وفقًا لمصدر مقرب من ميكيسوني أن اللاعب سينتقل إلى نادي أبها على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتابع المصدر تصريحاته قائلًا: “تم توقيع العقود فعليًا ورحل ميكيسوني للإعارة لمدة موسم دون وجود شرط نية البيع من قبل النادي السعودي”.

وكان النادي الأهلي المصري قد تعاقد مع لويس ميكيسوني بداية الموسم الرياضي الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني لمدة 4 مواسم، مقابل 900 ألف دولار.

زعيم الجنوب يلاقي الشباب اليوم

على الجانب الآخر، يلعب أبها ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويأمل زعيم الجنوب في تحقيق الفوز الثاني تواليًا بدوري روشن السعودي، خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة انطلاقته القوية بعدما خطف الأنظار بالجولة الأولى.