توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين ، أن تسجل أبها والباحة أدنى درجة حرارة في المملكة عند 17 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق.

توقعات درجات الحرارة

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف الأجزاء الغربية منها.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: