أعلن نادي أبها- قبل قليل- عن ضمه للاعب الموزمبيقي لويس ميكسيوني قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وكان ميكسيوني صاحب الـ27 عامًا تعرض لانتقادات من قبل جمهور الأهلي المصري بسبب تراجع مستواه الفني في موسم 2021/ 2022، وهو المستوى الذي لم يقدمه كما ظهر به بشكل جيد مع ناديه الأسبق سيمبا التنزاني.

تجربة جديدة لـ لويس ميكسيوني في الدوري السعودي:

وسجل ميكسيوني المنضم لـ الأهلي في أغسطس الماضي 5 أهداف في بطولة الدوري المصري في الموسم المنصرم.

وبحسب التقارير فإن نادي أبها كان قد تأخر في إعلان صفقة ميكسيوني بسبب إجراءات تسجيل اللاعب في نظام الـ TMS الخاص بتسجيل اللاعبين الجدد للأندية السعودية.