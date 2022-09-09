فجر الباحث في برامج التنمية الذاتية، الدكتور خالد أبوالشامات مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن 70 % من الكوادر الصحية في السعودية يعانون من مشاكل نفسية.

منها يصل إلى الرغبات الانتحارية..

د.خالد أبوالشامات: 70% من الكوادر الصحية في السعودية يعانون من مشاكل نفسية، 30% منهم يحتاجون دخول المستشفى وعلاج حقيقي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/E03lBg36nI — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 8, 2022

وقال أبوالشامات خلال استضافته في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية إن المشاكل النفسية التي يعاني منها الكادر الصحي تتراوح ما بين القلق والاكتئاب والتوتر مشيرًا إلى وجود نزعات انتحارية لدى البعض.

وأوضح أنه وفقا للدراسات الحديثة فإن 30% من الفئة المشار إليها تحتاج إلى علاج نفسي داخل المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة.

ولفت إلى أن هذا الأمر تم في دراسة أجراها أبوالشامات بنفسه في وقت سابق حول الممارسين الصحيين خاصة في تخصصص طب الأسنان والطب البشري.

دراسة الكوادر الصحية

وبحسب الدراسة التي أجرها أبوالشامات في 2015، فإن 37.7 % ممن شملتهم العينة عانوا من التفكير الانتحاري طوال حياتهم ، و 33.4 ٪ عانوا من التفكير الانتحاري خلال الـ 12 شهرًا السابقة على الدراسة، و 23.2 ٪ حاولوا الانتحار.

وأظهرت النتائج أن المجموعات الفرعية التالية كانت أكثر عرضة للتفكير في الانتحار ومحاولات الانتحار: الإناث، وذوو الدخل المنخفض، والمتزوجون.

وخلصت الدراسة إلى أن المستويات العالية من التفكير في الانتحار ومحاولات الانتحار بين طلاب طب الأسنان والطب في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية تستدعي تنفيذ برامج الإرشاد المهني والتوعية الصحية.