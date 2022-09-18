كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه من المتوقع حسب المراصد أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج تميل للبرودة على الشمالية فجرًا”.

كما الحصيني “هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من عُمان واليمن، وهبوب رياح مغبرة على أجزاء من القطاع الغربي من المملكة”.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .