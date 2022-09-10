كشف مركز التحكيم الرياضي السعودي عن موافقته على طلب أحد أعضائه بالتنحي عن نظر المنازعة القائمة حاليًّا بين الاتحاد والنصر بسبب قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وذكر حساب المركز عبر “تويتر” أنه تمت الموافقة على طلب المحكم سلطان الصامل بالتنحي بحسب ما اشتمل عليه من مسببات.

رد المركز:

وأكد المركز على أنه سيتم استئناف إجراءات المنازعة وفقًا لما وُرد في نص المادتين 25 و27 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وفي وقت سابق، فجر الإعلامي الرياضي ماجد التويجري مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد وعلى مسؤوليته أن أحد أعضاء مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي شارك في قرار تعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله، كان يملك حسابات تحمل آراء ضد نادي النصر.

وتوجه الإعلامي تركي العجمة بسؤال لـ ماجد التويجري قائلًا له: “هل أحد أعضاء المركز يملك حسابات مضادة لنادي النصر في آرائها؟”.

فرد التويجري: “نعم هناك إثباتات وعلى مسؤوليتي”.