في مشهد مأساوي، عثرت قوات الأمن في الأردن على جثمان سيدة محترقًا في منزلها، بعد ورود بلاغ عن اندلاع النيران في إحدى منازل العاصمة.

وبعد التحقيق، أظهرت نتائج الطب الشرعي أن السيدة تعرضت للخنق ما أدى إلى وفاتها؛ إلا أن قاتلها أشعل النيران في المنزل لإخفاء جريمته.

خلاف وراء جريمة القتل

وقد تابع فريق التحقيق القضية، وتمكن من حصر المشتبه بهم، والقبض على مرتكب الجريمة.

وفي التحقيق، اعترف المتهم الذي أحيل إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، بقتل ضحيته إثر خلاف حصل بينهما وإحراق المنزل لإخفاء جريمته.

العنف ضد المرأة

وتحاول الأردن مكافحة العنف ضد المرأة من خلال توفير منظمات حقوقية تعنى بالمرأة؛ مثل: اتحاد المرأة الأردنية، ومعهد تضامن لحماية وحرية النساء، فضلًا عن الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الجرائم ضد النساء.