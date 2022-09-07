قال الكاتب وعامل المعرفة، الدكتور أحمد العرفج: إنه يتوقع فوز الهلال بكأس سوبر لوسيل على حساب نادي الزمالك المصري بعد غد الجمعة.

وتحدث العرفج في برنامج “يا هلا”: “أتوقع فوز أزرق الرياض باللقب على حساب الزمالك، وأتوقع أيضًا فوز الأزرق بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين رغم كوني اتحادي ورغم مرور 3 جولات من الدوري حتى الآن”.

وأضاف العرفج: “قمت ببناء مؤشراتي على قوة لاعبي أزرق الرياض المحليين والمحترفين، كما قلت دوري روشن موسم 2022/ 2023 محسوم لـ الهلال”.

4 لاعبين يغيبون عن الهلال أمام الزمالك:

وفي سياق آخر، يُعاني الفريق الكروي الأول بـ أزرق الرياض من غياب 4 لاعبين عن مواجهة الزمالك المصري في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وكشف حساب أزرق الرياض عبر “تويتر” أن كلًّا من “عبدالإله المالكي، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، صالح الشهري، متعب المفرج” سيغيبون عن مواجهة الزمالك بعد غد.