نجح المدافع المصري أحمد حجازي في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الرائد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

هدددددف!⚽️ د65' رأسية من حجازي تمنح #الاتحاد التقدم بالهدف الأول

الرائد 0 × 1 الاتحاد#الرائد_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/f628adn3P0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2022

وسجل حجازي هدف التقدم لـ العميد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ66 بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو.

ويسعى العميد إلى الفوز والوصول للنقطة السابعة في جدول الترتيب.