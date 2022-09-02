أكدت الأخصائية النفسية الإكلينيكية، ندى الأطرش، أن سلوك البخل سواء في المادة أو المشاعر والعاطفة قد ينتقل من أحد الزوجين للآخر بشكل معدٍ.
أخصائية نفسية: البُخل مُعدي بين الزوجين.. وأحيانا يولد الكراهية في قلوب الأبناء تجاه والدهم @nadaalatrsh1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FLLFLYNF5T
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 2, 2022
كراهية:
وتابعت خلال مداخلة مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية أن بخل الأب قد يخلق الكراهية في نفوس أبنائه ويسبب لهم الإحباط.
سلوكيات سيئة:
وأشارت الأطرش إلى أن بخل الأب يظهر الكثير من السلوكيات السيئة لدى الأبناء، مثل الخوف والعنف والسرقة والبخل.
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