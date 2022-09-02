أكدت الأخصائية النفسية الإكلينيكية، ندى الأطرش، أن سلوك البخل سواء في المادة أو المشاعر والعاطفة قد ينتقل من أحد الزوجين للآخر بشكل معدٍ.

كراهية:

وتابعت خلال مداخلة مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية أن بخل الأب قد يخلق الكراهية في نفوس أبنائه ويسبب لهم الإحباط.

سلوكيات سيئة:

وأشارت الأطرش إلى أن بخل الأب يظهر الكثير من السلوكيات السيئة لدى الأبناء، مثل الخوف والعنف والسرقة والبخل.