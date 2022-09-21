يستعد أخضر السيدات بقيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب لمواجهة منتخب بوتان المقرر إقامتها في أبها.

أخضر السيدات يستعد

وأعلن حساب إدارة الكرة النسائية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استضافة أخضر السيدات لمنتخب بوتان في أبها، حيث سيخوض أمامه مباراتين وديتين عند الساعة السادسة مساء يوم 24 سبتمبر الجاري.

وبدأ المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكرًا إعداديًا في أبها، سيستمر حتى يوم 29 سبتمبر الجاري، حيث تطمح مونيكا ستاب في تجهيز اللاعبات جيدًا، خاصة أن مواجهتي بوتان دوليتان، وستجعل الأخضر قريبًا من دخول تصنيف “فيفا”.

قائمة المنتخب

وضمت مونيكا ستاب على 24 لاعبة، وهن؛ في حراسة المرمى؛ لمى العنزي، منى عبدالرحمن، سارة خالد وليلى علي، وفي الدفاع؛ أثير خالد، بيان صدقة، لين المحمد، لانا عبدالرزاق، تالة الغامدي، رغد مخيزن وأسرار الشيباني.

كما ضمت في قائمة أخضر السيدات، كلًا من في خط الوسط؛ فرح جفري، ليان جوھري، مريم التميمي، نورة البراھيم، رغد حلمي، سارة حمد وصبا توفيق، وفي الهجوم؛ البندري مبارك، تقية رشوان، تھاني الزھراني، جوري طارق، داليا أبو لبن ومباركة الصيعري.