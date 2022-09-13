وقعت شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع جامعة كالتك “Caltech” العالمية، على هامش فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت قناة الإخبارية، في مقطع فيديو، تفاصيل فعاليات توقيع الاتفاقية خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم بالرياض.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

هذا وانطلقت صباح اليوم، في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وشهدت القمة عرضًا حيًا امتزج فيه الإنسان مع التقنية ليحكي للعالم كيف يمكن للبشر أن يكون لهم مستقبل أفضل بفضل الذكاء الاصطناعي.