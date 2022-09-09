تنتظر الجماهير العربية مباراة الهلال والزمالك اليوم، في ظل المنافسة القوية بينهما على حصد لقب كأس سوبر لوسيل.

مباراة الهلال والزمالك اليوم

ومن المقرر أن تُقام مواجهات الهلال والزمالك في نهائي كأس سوبر لوسيل، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على استاد لوسيل في قطر.

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي فيريرا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والزمالك، أملًا في تسجيل هدف مبكر يسهل مهمته، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أرقام الفريقين في الموسم الماضي

ويُشارك فريقا الهلال والزمالك في مباراة كأس سوبر لوسيل بعد تتويج كل منهما بلقب الدوري في الموسم الرياضي الماضي، حيث حصد الزعيم البطولة للمرة الثالثة تواليًا بعد منافسة قوية مع الاتحاد.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 30 مباراة في دوري المحترفين الموسم الماضي، حيث حصد 67 نقطة بعما نجح في تحقيق 20 انتصارًا، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات، وسجل 63 هدفًا واستقبل 28 هدفًا.

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 34 مباراة في الدوري المصري الممتاز، وجمع 77 نقطة من الفوز في 24 مباراة، والتعادل 5 مرات والخسارة مثلهم، وأحرز 62 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.